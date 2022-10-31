В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник похвасталась новыми кадрами, сделанными в столице Чехии Праге. Жена ведущего решила поэкспериментировать с внешностью и показала, что из этого вышло.

"Когда сменила прическу) как вам?", - поинтересовалась Кристина у поклонников.

Украинцы оценили новый эффектный образ жены Решетника и засыпали ее комплиментами в комментариях: "С такой прической тебе еще лучше 😍👏", "Вы роскошно выглядите❤️‍🔥", "Образ суперовый🔥Чаще так ходите и на каблуке", "Где маму трех сыновей? Эта девочка просто 🔥", "Вас не узнать 👍 Красотка 💙💛", "Очень хорошо 🔥 Вам очень подходит эта прическа", "Тебе все подходит, Крис".

Григорий Решетник также показал, как развлекается с супругой в Праге.

"Находите время друг на друга. Знаю, что сейчас это особенно сложно, однако очень важно… Эти мгновения делают нас сильнее и устойчивее к любым испытаниям 😘", — подчеркнул ведущий под фотографией, на которой нежно прильнул к любимой посреди улицы.

"Большое тебе спасибо за эту возможность перезарядиться 🙏🏻❤️", - ответила ему Кристина в комментариях.

Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.