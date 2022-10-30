Телеведущая Лилия Ребрик порадовала семейными кадрами вместе с детьми и повеселилась на отдыхе.

Как сообщает Politeka.net, Лилия Ребрик стала ведущей проекта "Дочекаюсь", продолжает делиться личными кадрами в Инстаграм и восхищает образами. В этот раз Лилия показала милые кадры из отдыха с детьми на выходных.

Артистка успевает не только привлечь внимание своим творчеством, но и интересует стилем и образами красавиц дочерей.

«Печальная и в то же время нежная и теплая осень. Следующая осень обязательно будет мирной!!! 💙» - пишет Лилия под кадрами.

В сети реагируют: «Дико люблю 🥹❤️ Все обязательно будет хорошо 🙏🏻💙; Лиля, как всегда ❤; Дай, Боже, чтобы она была мирной!❤; Обязательно! Верим в ВСУ; Милые наши, несгибаемые украиночки; Какие хорошие фото и видео. Супер👏; Как здорово! Мирных дней!».

Телеведущая показала в Instagram трогательные кадры воссоединения одной из украинских семей.

"Счастлива быть причастной к таким желаемым встречам. Я верю, что все украинцы вернутся домой. А тот, кто ждет, обязательно дождется!", - отметила Лилия Ребрик.

На видео, которое опубликовала ведущая, можно увидеть счастливую украинскую семью, которая наконец воссоединилась - жена увидела своего мужа, а дети обняли любимого отца.

Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.

Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.