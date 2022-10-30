Популярная актриса театра и кино Ольга Сумская заговорила на важную для женщин тему.

Известная актриса Ольга Сумская активно общается с фанатами в Инстаграм, поэтому нередко звезда удивляет своими кадрами и постами в социальных сетях. Также она общается с украинками и делится полезной информацией.

«Тема менопаузы … Продолжение.. Дорогие мои, вижу, что тема волнует тысячи женщин, но мало кто серьезно относится к этой проблеме! А это наше женское здоровье!

Не молчите, обращайтесь вовремя к врачу!‼️Вы можете посмотреть мое актуальное интервью с известной гинекологиней, профессором, эндокринологом о состоянии женщин в период менопаузы и эффективном лечении» - рассказала Ольга.

В сети сразу отреагировали: «Оля, вы невероятна😍; Полезные советы😊; Спасибо, Ольга, за отличный эфир); Вы шикарная, невероятная женщина; Откуда это слово "гинекологиня"? Почему тогда не эндекрологиня? Зачем, так искажать?».

Также в Instagram 56-летняя звезда решила развернуто ответить на вопрос, как оставаться красивой, привлекательной и счастливой в любом возрасте.

"А я всегда говорю: «Красота важна, как внешняя так и внутренняя, женщина красивая, когда она здорова, девочки…» Если ты здорова, если ничего не болит и ты заботишься о себе – ты будешь красива в любом возрасте. Это кожа, волосы, это состояние нервной системы…".

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала озорные кадры с именинником-мужем Виталием Борисюком.

Также Politeka писала, что Сумская засветилась в компании нового "Холостяка": неожиданное фото.