Танцовщица балета Насти Каменских и участница «Танців з зірками» Аделина Дели рассказала о закулисье нового сезона реалити-щоу «Холостяк», премьера которого состоялась на днях.

Напомним, новый сезон телепроекта о поисках любви завидного жениха должен был стартовать еще в марте, но из-за полномасштабного военного вторжения россии в Украину его перенесли.

Съемки же успели завершить до 24 февраля. Удалось ли найти бизнесмену Алексу Топольскому настоящую любовь телезрителям еще только предстоит узнать, но некоторые подробности закулисья уже начали попадать в Сеть.

Так, одна из участниц шоу Аделина Дели намекнула, что не все, что показывают по телевизору – правда.

«Каждая девушка приходит туда со своей целью, а узколобые люди верят. Мужчины, возможно, действительно ищут любовь. Но это точно не о моем сезоне", - написала Дели на своей странице в Инстаграм, отвечая на вопросы.

Танцовщица также призналась, что ей не понравился наряд, который ей выбрали стилисты для первой вечеринки. Девушка призналась, что узнав, во что ей предстоит нарядиться, у нее «случился нервный срыв».

Отвечая на вопрос об интересном на съемках, Дели вспомнила про «очень взрослую женщину».

«Интересно наблюдать, когда человек пытается запрыгнуть в последний вагон», - охарактеризовала участницу Аделина Дели, добавив, что вообще все «девочки» были приятные и интересные.

Напомним, после вечеринки Алекс Топольский принял решение оставить в проекте 22 девушки. Среди получивших розу есть и Аделина Дели.

Также Топольский резко ответил на критику после премьеры "Холостяка".

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