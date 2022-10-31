Жюри Нацотбора на Евровидение 2023 года теперь можно выбрать с помощью приложения «Дия».

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Дия

«Запускаем новый опрос в приложении. Теперь каждый украинец сможет выбирать кандидата, который займет судейское кресло на нацотборе на конкурс. Проголосуйте, чтобы выбрать справедливое жюри. Ведь судьи Нацотбора будут совместно с украинцами определять, кто представит Украину на весь мир на Евровидении-2023», - говорится в сообщении.

Опрос стартует уже с сегодняшнего дня и закончится 7 ноября. Выбрать можно только одного кандидата.

«Три кандидата, которые наберут больше голосов, войдут в состав жюри Нацотбора. И уже скоро вместе с украинцами будут выбирать артиста, который представит Украину на Евровидении в Ливерпуле», – рассказали в Действии.

Для того чтобы принять участие в опросе, нужно зайти в Дию, нажать Услуги, затем перейти в Опрос, выбрать 1 кандидата, который займет судейское кресло.

Среди кандидатов можно увидеть Джамалу, Дидзьо, Тину Кароль, Злату Огневич, Екатерину Павленко из Go_A, Юлию Санину, Константина Томильченко, Тараса Тополю, Валерия Харчишина.

Напомним, финал состоится в Киеве уже 17 декабря.

Для безопасности участников и команды – Нацотбор на Евровидение-2023 будет проходить в укрытии.

Ранее украинские фанаты Евровидения выражали надежду, что одним из членов жюри Нацотбора будет любимец телезрителей Андрей Данилко.

Также сообщалось, что Данилко показал, какая красавица прячется за очками "мамы" Сердючки.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилко рассказал, к кому на могилу они приходят с красными гвоздиками.