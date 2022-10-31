Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась кадром в необычном образе и поделилась своими опытом.

Как видно, на новой фотографии Ирина крупным планом показала свое лицо. Здесь она выглядит очень молодо и свежо. Видно, что на ней черный пиджак и темный атласный топ с кружевом, волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. В глаза кидается необычная серьга в одном ухе Иры.

В подписи к публикации она написала: "Недавно на одной из встреч с командой вспомнила, как @lazytur, декан @kmbs_ua, рассказывал о разных уровнях развития систем (любых: от одного человека до целых континентов), делюсь с вами. Если коротко. P.S. Узнаете ли в этом некоторые страны?".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию Горовой: "Третий уровень", "Третий уровень – это то, к чему следует стремиться", "Наш рынок – это не паханное поле для стран ЕС", "Стремимся к третьему, работаем на втором, как факт, но есть хорошая новость. С февраля этого года мы все стремительно перешли на третий уровень. На этом уровне и следует оставаться", "Ирина, предлагаю новый интересный проект. Ну давайте попробуем вместе!".

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