Единственная внучка известной украинской артистки Софии Ротару Соня Евдокименко, которая учится и живет в Нью-Йорке, активно ведет свой блог в Instagram и часто радует аудиторию яркими публикациями. Так, в этот раз модель выложила кадры из стильной фотосессии на фоне осеннего Нью-Йорка.

Как видно, на новых кадрах Соня запечатлена в интересной природной локации у водоема с видом на мегаполис. Перед камерой она появилась в модном аутфите – на ней синие брюки, уютный бежевый свитер и такого же оттенка плащ свободного кроя. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и стильные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Евдокименко написала: "Золотой сезон". А поклонники тут же принялись комментировать новые фотографии модели, засыпая ее комплиментами: "Вау", "София, как поговорить с тобой?", "Всегда классические солнцезащитные очки", "Красотка", "Подскажите бренд очков", "Очень красивая", "Очаровательная", "Великолепная".

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