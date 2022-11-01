Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила фолловеров новой модной фотосессией, которую устроила посреди города.

Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена во время прогулки в Киеве. Перед камерой блогерша появилась в стильном и уютном осеннем образе – на ней серые джинсы с кроссами и черный свитер, а сверху она накинула теплую клетчатую дубленку, которую не стала застегивать. Дополняет образ модная сумка в анималистическом принте. Волосы девушки собраны в высокий хвост, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Mood: собрать себя в кучу и прогуляться по любимому городу". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами: "Супер, очень красивая, Дашенька!", "Даша, ты хорошенькая", "Даша, вы невероятно красивая", "И, как всегда, волшебная принцесса, Даша", "Вау", "Огонь", "Кинул на этот пост жалобу! Причина: слишком красивые фото", "Невероятная", "Красавица".

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