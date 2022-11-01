Украинская телеведущая Леся Никитюк приобрела на случай отсутствия коммуникаций все необходимое и показала, как проводит вечера без света.

Как сообщает Politeka.net, для стабилизации электроснабжения украинцев просят экономить электроэнергию и без необходимости не пользоваться определенными энергетическими приборами. Также энергетикам приходится применить ограничение электроэнергии. И дома знаменитостей не стали исключением.

Украинская телеведущая Леся Никитюк приобрела на случай отсутствия коммуникаций все необходимое и показала в Instagram, как проводит вечера без света.

На случай отключения газа Леся Никитюк запаслась газовым баллоном и настольной газовой плиткой. Для комфорта во время сна артистка также приобрела теплое одеяло. Кроме того, она прикупила генератор, фонарики и свечи. В один из вечеров без света Леся решила зажечь свечи и объяснила, почему они ей нравятся больше, чем переносные фонарики и лампочки на батарейках.

"Во-первых, это красиво. Во-вторых, мы стали с вами более романтично проводить наши вечера. В-третьих, мы экономим электричество, что очень помогает нашей стране", - отметила телеведущая.

Также Леся Никитюк призналась, что прикупила небольшой генератор и это позволяет ей смотреть любимую телепередачу, где она сама выступает в роли телеведущей.

Напомним, Никитюк сводила своего "мецената" в салон и показала результат.

Также Politeka писала, что Никитюк в топике показала, чего достигла с фитнес-тренером Боржемской.

Как Politeka сообщала, Никитюк высказалась в адрес Ефросининой после резкого видео.



