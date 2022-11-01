Популярная телеведущая Леся Никитюк показала на личных кадрах, как приводит себя в порядок.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк решила показать в Инстаграм на своей странице один из секретов красоты и как она приводит себя в порядок. Леся не скрывает, какие процедуры делает у косметолога и часто говорит о важности правильного ухода за собой.

«Пошла на ферментотерапию лица. Для тех, кто еще не делал инъекций – рекомендую ферментотерапию.

Темные круги и мешки под глазами, признаки старения – дряблость кожи, наличие морщин и заломов, сухость; чрезмерная выработка кожного сала, жирный блеск, расширенные поры; потерял эластичности и упругости, деформация контура лица; следы от высыпания и привисание кожи» - рассказала Леся о том, кому может помочь данная процедура и уже успела похвастаться первыми результатами.

Ранее Никитюк показала, как приобрела на случай отсутствия коммуникаций все необходимое и показала в Instagram, как проводит вечера без света.

На случай отключения газа Леся Никитюк запаслась газовым баллоном и настольной газовой плиткой. Для комфорта во время сна артистка также приобрела теплое одеяло. Кроме того, она прикупила генератор, фонарики и свечи.

Напомним, Никитюк сводила своего "мецената" в салон и показала результат.

Также Politeka писала, что Никитюк в топике показала, чего достигла с фитнес-тренером Боржемской.

Как Politeka сообщала, Никитюк высказалась в адрес Ефросининой после резкого видео.