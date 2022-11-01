Популярная украинская певица Тина Кароль попала в неприятную ситуацию за границей и не смогла сдержать эмоции.

31 октября, когда рф совершила очередной массированный ракетный удар по украинским городам, в результате чего многие украинцы остались без света и воды, Тина Кароль попала в неприятную ситуацию в Европе. В своем Telegram-канале артистка рассказала, что на контроле в аэропорту ей попался любитель рф.

"Ситуация бординг контроль. Уверена, что я не одна такая и у всех есть чем поделиться (.. Но сегодняшняя ситуация выгнала меня в ступор и слезы. Читаю новости о ракетных ударах, о свете и воде…. злость и боль…. подхожу к бординг контролю... И какой же подлец попался сепаратический мне 👺 Задержал на стыковке рейса", - пожаловалась Кароль.

Работник аэропорта начал задавать украинской звезде множество вопросов, сделал замечания о россии и задержал артистку настолько, что она опоздала на самолет.

"Его вопрос ... червь .... Вы куда летите, что собираетесь делать в Европе, а что потом, аааа ... потом в россию ? и либится мудак ... Слава Украине я ему .... Бегу злая матерюсь. Самолета нет... улетел без нас", – пишет Тина.

В результате певица не сдержала эмоций и расплакалась прямо в аэропорту.

"Поворачиваюсь, а вокруг новогодние огни монтируют, все….. я разревелась…. У нас будут свои новогодние огни-лучшие. Просто это…. Сдохни, х**ло! Пашиян отравил тебя сегодня?", — добавила артистка.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.