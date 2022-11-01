В первом эфире проекта Полякова вышла на паркет в платье-вышиванке, а ее партнер в форме бойца ВСУ. За венский вальс под песню "Обійми" группы "Океан Эльзы" пара получила всего 14 баллов из 30 возможных. Это один из самых низких результатов эфира.

Одним из членов жюри грузинских "Танців із зірками" стал Иракли Макацария. Никто из ведущих или судей шоу не переходил на иностранный язык, даже учитывая, что Полякова и Ежов ничего на грузинском не понимают.

На своей странице в Instagram Ольга показала полное видео своего выступления и лаконично прокомментировала его.

"Мое первое выступление вместе с Максимом Ежовым на грузинских «Танці з зірками». Спасибо телеканалу за возможность выступить, рассказать и показать жизнь украинцев сегодня! Также благодарю весь грузинский народ за большую поддержку, которая так нужна в наше время", — подчеркнула украинская певица.

Украинцы в комментариях поддержали своих артистов: "Как чувственно 🙏🏻 мурашки по коже, слезы в глазах.. ❤️", "Не смогла смотреть спокойно, слезы рекой. Танец очень красивый", "Олечка, вам удалось передать больше, чем словами. Спасибо ".

Ежов также посвятил пост выступлению с Поляковой, написав: "Держите наш номер. Спасибо Оле за очень крутой номер, за невероятные эмоции! Все будет хорошо 💙💛".

Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Оля Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".