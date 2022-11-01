Певица Анастасия Приходько шокировала признанием о том, как ей было тяжело работать с бывшим продюсером.

После победы на "Фабрике звезд 7" певица Анастасия Приходько подписала контракт с Константином Меладзе. Они проработали вместе всего несколько лет, но продюсера она считает "очень тяжелым человеком". Об этом она рассказала во время интервью для программы "ЖВЛ".

Ходили слухи, что продюсер приставал к Анастасия Приходько. Недавно звезда заявила, что в ее жизни есть шокирующая история, которую она до сих пор не может забыть, но деталями не поделилась. Это еще больше подогрело обсуждение фанатов о якобы домогательствах, но певица это отрицает.

Она подчеркнула, что печальная история, о которой шла речь, до сих пор не дает ей покоя. Поэтому Анастасия Приходько пока не готова о ней говорить открыто.

"Не люблю, когда меня жалеют. Я сейчас понимаю, что если начну об этом говорить, эта тема поднимется, а я этого не хочу. Я не готова снова так тревожить свою душу, потому что это же не единожды случилось. Это длилось год - с 2009 до 2010 года. Чтобы не соврать, выбиралась из этой истории я лет пять. Я сейчас говорю, а меня внутри начинает дергать", - объяснила артистка.

Настя добавила, что из-за этого у нее начались панические атаки и ей пришлось обратиться к специалистам. Она уточнила, что помимо ее психолога эту историю знает и ее супруг.

Напомним, Анастасия Приходько разоткровенничалась об угрозах.

Как сообщала Politeka, Анастасия Приходько жестко прошлась по россиянам после трагедии в Виннице.

Также Politeka писала, что Анастасия Приходько показала нового члена семьи.