После победы на "Фабрике звезд 7" певица Анастасия Приходько подписала контракт с Константином Меладзе. Они проработали вместе всего несколько лет, но продюсера она считает "очень тяжелым человеком". Об этом она рассказала во время интервью для программы "ЖВЛ".
Ходили слухи, что продюсер приставал к Анастасия Приходько. Недавно звезда заявила, что в ее жизни есть шокирующая история, которую она до сих пор не может забыть, но деталями не поделилась. Это еще больше подогрело обсуждение фанатов о якобы домогательствах, но певица это отрицает.
Она подчеркнула, что печальная история, о которой шла речь, до сих пор не дает ей покоя. Поэтому Анастасия Приходько пока не готова о ней говорить открыто.
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"Не люблю, когда меня жалеют. Я сейчас понимаю, что если начну об этом говорить, эта тема поднимется, а я этого не хочу. Я не готова снова так тревожить свою душу, потому что это же не единожды случилось. Это длилось год - с 2009 до 2010 года. Чтобы не соврать, выбиралась из этой истории я лет пять. Я сейчас говорю, а меня внутри начинает дергать", - объяснила артистка.
Настя добавила, что из-за этого у нее начались панические атаки и ей пришлось обратиться к специалистам. Она уточнила, что помимо ее психолога эту историю знает и ее супруг.
Напомним, Анастасия Приходько разоткровенничалась об угрозах.
Как сообщала Politeka, Анастасия Приходько жестко прошлась по россиянам после трагедии в Виннице.
Также Politeka писала, что Анастасия Приходько показала нового члена семьи.