Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, и на одном из них говорит на украинском языке, что вызвало неоднозначную реакцию в комментариях.

В первом ролике Светлана сначала говорит на английском, а затем переходит на украинский. Она сообщила о новой концертной программе в Америке и подчеркнула, что часть средств с каждого концерта отправляет на восстановление пострадавшего от войны ее родного города Ирпеня. На втором видео артистка в сине-желтом наряде показала, как выходит на сцену, а там на экране можно увидеть огромный украинский трезубец. А в подписи к публикации оставила график концертов в США.

Стоит отметить, что в комментариях к публикации началась оживленная дискуссия, пользователи разделились на три лагеря. Так, одни поддерживают Лободу и восхищены ее украинским языком, другие подстегивают, что она очень быстро переобулась, и самые токсичные – русские фанаты, которые жестко критикуют звезду и называют очень политизированной.

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