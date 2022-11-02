Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, более известная под творческим псевдонимом TAYANNA, которая недавно презентовала чувственный дуэт "Вышиванка" с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила очаровательные фото из салона свадебных платьев от известного бренда, лицом которого стала.

На новых черно-белых фотографиях Татьяна запечатлена вместе с владелицей бренда Людмилой, а в подписи к публикации оставила ее цитату. Певица пояивлась перед камерой в лаконичном и очень элегантном свадебном платье с пышными рукавами и без кружева. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации TAYANNA оставила цитату Людмилы: "Украинские женщины – невероятные. Мы знали это и раньше, однако во время тяжелых испытаний для нашей страны мы видим это каждый день, чувствуем, сопереживаем, восхищаемся! Украинки даже в сплошной темноте способны согреть мир любящим сердцем. И, несмотря на все трудности, продолжают любить, поддерживать любимых, продолжают держать свой фронт и планировать счастливое будущее. Ибо какие 6 испытания не приносил новый день, благодаря нашим женщинам я продолжаю верить и помнить #любящее_сердце спасет мир".

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