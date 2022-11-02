Популярная украинская телеведущая и соведущая Юрия Горбунова в прошлом сезоне шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж и теперь живет на две страны – Украину и Швейцарию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась кадрами и удивительной историей маленькой украинки.

Как оказалось, Иванна узнала историю маленькой Сони, которая вместе с семьей выехала на реабилитацию в Швейцарию, и решила ее проведать. На фото и видео можно увидеть, как Онуфрийчук вместе со своей мамой пришла к девочке с гостинцами.

Телеведущая рассказала, что маленькая Соня родом из Николаевской области. В первые дни российского вторжения девочка получила ранение в голову, ее удалось эвакуировать в киевскую клинику, где врачи извлекли из ее головы осколок.

"В начале полномасштабного вторжения дом семьи обстреляли, а обломок от российского снаряда попал девочке в голову. Ее удалось эвакуировать в столичную больницу "Охматдет", где врачи провели сложную операцию и удалили обломок. Медики говорили, что, если бы он попал хотя бы на 1 см выше или ниже, Соня могла погибнуть", - рассказала Иванна.

Также телезвезда поделилась своими эмоциями от встречи с Соней, и какое впечатление она произвела. "Я посетила девочку в реабилитационный центр. Как бы вы только знали, как она светла, улыбчива и позитивна. А еще очень сильная! Сейчас Соня идет на поправку и даже может сжимать руку. Хотя раньше правую сторону тела она почти не чувствовала… Соня знает всех подопечных в этом центре, а мне она с теплом рассказывала о своем доме в Украине и о том, как сильно она хочет увидеть своих родных", - поделилась Онуфрийчук.

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