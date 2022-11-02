Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист повеселил сценой из нового украинского сериала "Полкан".

Как видно, Тарас опубликовал веселую сцену из нового сериала, в котором сыграл роль полицейского. В этом фрагменте персонаж Тараса демонстрирует свой коллеге-полицейской забавные черные трусики и спрашивает, представляла ли она его в этих трусах. Девушка засмущалась и выбежала из кабинета. Но дальше еще один коллега застал, как герой Тараса примеряет на себя эти трусы. Выглядит это очень весело.

В подписи к публикации Цымбалюк написал: "Как вам наш "Полкан"?". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать публикацию актера: "Класс", "Так фильм называется "Полкан?", "Сериал огонь, очень нравится", "Приятно удивлена ​​фильмом", "Он просто великолепен", "Мне нравится", "Как замечательно, что украинский сериал на украинском языке!", "Надеюсь, придут времена, когда вам будут предлагать достойные вашего таланта проекты", "Тарасик повсюду, любо взглянуть", "Очень классный сериал мне нравится", "Классный сериал, обожаю украинские".

Напомним, "Она могла погибнуть": Ивана Онуфрийчук из "Танців з зірками" довела до слез историей маленькой украинки.

Как сообщала Politeka, "Ты роскошна": TAYANNA в свадебном платье сверкнула тонкой талией.

Также Politeka писала, что Лобода неожиданно заговорила на чистом украинском и наткнулась на жесткую критику: появилось видео.