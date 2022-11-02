Валерий Харчишин планирует поскорее закончить с демонтажем и начать строительство нового дома, чтобы его детям было куда вернуться.

Как сообщает Politeka.net, лидер украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин продолжает разбирать завалы своего разрушенного дома в Гостомеле. Российская ракета уничтожила его еще в марте, во время оккупации Киевщины, но начать убирать последствия "прилета" музыканту удалось только спустя 8 месяцев. Об этом сняли сюжет "Сніданок з 1+1" и показали, что осталось от дома знаменитости.

Руины своего дома музыкант видит не в первый раз, однако точно помнит свои первые эмоции, когда весной приехал на руины.

"Первое мнение: слава Богу, что меня здесь не было. Ну а потом воспоминания: как я строил, как впервые привез сюда своего пса Барни, как сын Ваня бегал с сосиской на первом этаже, даже как судился за землю и выиграл суд. Разные детали всплывают в памяти. Все пролетело в мгновение ока", – рассказал Валерий Харчишин.

На кадрах можно увидеть, что от дома остались одни обломки. Уцелела только чугунная печь. Музыкант восстановил ее и привел в состояние, которое было до пожара. Валерий Харчишин планирует поскорее закончить с демонтажем и начать строительство нового дома, чтобы его детям было куда вернуться.

Разбирать завалы с музыкантом собрались десятки волонтеров проекта "Добробат". В настоящее время в добровольческом строительном батальоне насчитывается почти 40 тысяч волонтеров.

Напомним, что лидер "Другої ріки" Харчишин неожиданно заявил о разводе.

Как сообщала Politeka, лидер "Другої ріки" Харчишин перенес сложную операцию, что с ним сейчас.

Также Politeka писала, что сыну лидера "Другої ріки" Харчишина поставили страшный диагноз.