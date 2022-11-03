Известный украинский певец и музыкант Гарик Кричевский в конце февраля планировал праздновать новоселье в своем новом доме под Киевом, а теперь даже не может переступить его порог.

По словам Кричевского, его дом в пригороде украинской столицы после 24 февраля оказался на оккупированной территории, пишет Politeka.net.

"Наш городок был под оккупацией, в наших домах жили оккупанты, а позже были тяжелые бои. Пострадали наши дома, а некоторых вообще нет", - рассказал певец в интервью ЖВЛ.

Сейчас в доме Кричевского идут ремонтные работы и певец до сих пор в нем не был – морально тяжело.

"Я не смог зайти, я не был в доме. Украли почти всю технику, единственное, что осталось – это гранд пиано антикварное, мне привозили из Америки. Они просто не поняли, что это», - рассказал артист, добавив, что захватчики не знали, что этот инструмент дороже телевизора.

По словам Гарика Кричевского, это только вещи, и они для него не имеют никакого значения. Сейчас артист дает благотворительные выступления. Помогает собирать деньги на машины, на лекарства.

«Чем могу тем и помогаю Украине», – говорит Гарик.

По его словам, его новые песни будут на украинском.

Напомним, в дом водителя Андрея Данилко пришли оккупанты.

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