Продюсер, автор пісень та співак Олексій Потапенко (Потап) показав документ, згідно з яким він із березня перебуває у територіальній обороні.

Нагадаємо, в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю Потап, який за кілька днів до 24 лютого опинився за кордоном і повернувся в Україну лише зараз, заявив, що перебуває у територіальній обороні.

Так, Потап розповів, що збирався повертатися в Україну набагато раніше і навіть звертався до свого батька, який є для нього авобсолютним авторитетом, за порадою.

«Я сказав: «Батьку, хочу, їхати хочу на фронт», а він каже: "До тероборони запишися для початку". Я попросив його записати мене до тероборони. Так, я заочно записався», - говорив в інтерв'ю Потап, додавши, що він все ж таки вирішив робити те, що вміє. Розповідати про Україну, збирати гроші на допомогу ЗСУ.

Заяви потапу викликали хвилю глузувань і хейту в Мережі. Користувачі жартували, що Потап записався в Територіальну оборону Барселони і захищає країну на «заочному фронті».

Внаслідок цього потап не витримав і опублікував свій контракт добровольця територіальної оборони.

«Добре. Для всіх «зрадашукачів» нагадаю, зрада починається з літери Z», - написав Потап у своєму Instagram.

Нагадаємо, Потап також розповів про свою хворобу, через яку паралізувало його обличчя.

Також повідомлялося, що Потап назвав ім'я відомого російського актора та телеведучого, який "плакав у слухавку" та вибачався за всю країну.

Крім того, Politeka.net писала, що Потап розкрив зміст розмови Насті Каменських із Ані Лорак після 24 лютого.