На старте проекта Полякова вышла на паркет в платье-вышиванке, а ее партнер в форме бойца ВСУ. За венский вальс под песню "Обійми" группы "Океан Эльзы" пара получила всего 14 баллов из 30 возможных. Это один из самых низких результатов эфира.

В этот раз на своей странице в Instagram Ежов опубликовал забавное видео с Ольгой, сделанное в гостиничном номере. Несмотря на низкие результаты первого эфира, украинцы не теряют оптимизма и надежды на победу. В кадре певица в танцевальных туфлях и наряде говорит: "Когда мне сказали, что мы не выиграем "Танці з зірками" в Грузии", а затем начинает безумно смеяться.

"Непобедимая 😂 это подсказка, угадайте следующий танец! 😉", - написал Макс под видео.

Поклонники в комментариях оценили чувство юмора звездной пары: "Уже аплодирую!!! 👏", "На Джокера похожа)", 😂Самая лучшая", " Горжусь вами🙏✊", "Чувственно, нежно, до мурашек❤️".

Добавим, одним из членов жюри грузинских "Танців з зірками" стал Иракли Макацария. Никто из ведущих или судей шоу не переходил на иностранный язык, даже учитывая, что Полякова и Ежов ничего на грузинском не понимают.

Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.

Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Оля Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".