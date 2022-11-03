Также певица рассказала, что для нее означают старые фото, пишет Politeka.net.

«Сделала раньше! Иногда старые фото, которые находишь в телефоне, напоминают о том особом вайбе, к которому приятно возвращаться всегда», - призналась Кароль, комментируя фото, на котором она позирует в кроссовках и темном костюме с брюками клеш.

В комментариях к посту поклонники не стали скупиться на комплименты. Некоторые также поделились своими чувствами от просмотра фотографий, на которых застыло прошлое. Для украинцев – довоенное.

«Красавица моя», «Очень люблю просматривать старые фото и вспоминать приятные моменты», «Красавица», «Особенно щемит, когда листаешь ленту, чтобы найти что-то в делах и наталкиваешься на эпизоды из жизни до войны. Шикарные времена у нас были. Мы были счастливы в наших заботах, но стараюсь жить здесь и сейчас… Новая реальность, новые правила, новые мы", – пишут в комментариях.

Некоторые также обратили внимание, что Кароль как-то по-другому выглядит на этом фото: «Какая-то слишком худая».

Напомним, Тина Кароль может стать членом жюри Нацотбора Евровидения 2023. Украинцам предложили проголосовать за кандидатов, среди которых, кроме Кароль, есть Юлия Санина, Дидзьо и другие украинские артисты.

Но, похоже, что в этом году украинским поклонникам Евровидения придется выбирать артиста, который представит Украину на главном песенном конкурсе Европы, без Андрея Данилко.

Также напомним, что Данилко рассказал, как его водитель спасся от оккупантов.

Кроме того, сообщалось, что Валерий Харчишин, который тоже может стать членом жюри Нацотбора, побывал на руинах своего дома.