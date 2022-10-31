Склад журі Нацвідбору на Євробачення 2023 тепер можна обрати за допомогою застосунку «Дія».

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Дія.

«Запускаємо нове опитування в застосунку. Тепер кожен українець зможе обирати кандидата, що займе суддівське крісло на Нацвідборі на конкурс. Проголосуйте, щоб обрати справедливе журі. Адже судді Нацвідбору спільно з українцями визначатимуть, хто представить Україну на весь світ на Євробаченні-2023», - йдеться у повідомленні.

Опитування стартує вже від сьогодні і закінчиться 7 листопада. Вибрати можна лише одного кандидата.

«Три кандидати, які наберуть найбільше голосів, увійдуть до складу журі Нацвідбору. І вже скоро разом з українцями обиратимуть артиста, який представить Україну на Євробаченні в Ліверпулі», - розповіли в Дія.

Для того, щоб взяти участь в опитуванні треба зайти у Дію, натиснути Послуги, потім перейти в Опитування, вибрати 1 кандидата, який займе суддівське крісло.

Серед кандидатів можна побачити Джамалу, Дзідзьо, Тіну Кароль, Злату Огнєвич, Катерину Павленко з Go_A, Юлію Саніну, Костянтина Томільченка, Тараса Тополю, Валерія Харчишина.

Нагадаємо, фінал відбудеться у Києві вже 17 грудня.

Задля безпеки учасників та команди – Нацвідбір на Євробачення-2023 відбуватиметься в укритті.

Додамо, раніше українські фанати Євробачення висловлюввали надію, що одним з членів журі Нацвідбору буде улюбленець телеглядачів Андрій Данилко.

Також повідомлялось, що Данилко показав, яка красуня ховається за окулярами "мами" Сердючки.

Крім того, Politeka.net писала, що Данилко розповів, до кого на могилу вони приходять з червоними гвоздиками.