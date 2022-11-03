На своей странице в Instagram артистка впервые за долгое время вышла на связь и решила пообщаться с поклонниками. Во-первых, Глущенко призналась, что у нее просто не было сил на соцсети.

"Никуда я не исчезала. Просто не было морального ресурса что-то писать или поститься. Но надо же уже с собой делать и начинать общаться с людьми", — пишет Яна.

Украинцы заметили, что звезда не участвовала в последних выпусках "Дизель шоу" и спросила, почему так произошло. На это актриса затруднилась прямо ответить и пообещала посвятить этой теме целый пост.

Когда артистку попросили показать ее любимое фото, она опубликовала трогательный семейный кадр, на котором позирует вместе со своим мужем, музыкальным продюсером и концертным директором "Дизель шоу" Олегом Збаращуком и их сыном.

Добавим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Глущенко с сыном Тамерланом уехала за границу. Тогда она торопливо собиралась, взяв с собой лишь маленький чемодан, в который положила несколько вещей сына, все вещи ей передавали уже позже. Сейчас Яна остается за границей и уже долгое время не видела вживую своего любимого.

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

Как Politeka сообщала, Крутоголов из "Дизель шоу" рассказал, что происходит на передовой, где служит его брат.

Также Politeka писала, что Крутоголов из "Дизель шоу" нашел причину, почему никогда не пойдет служить.