Звезда сериалов "Красная королева" и "Крепостная" Анна Сагайдачная в интервью Алине Доротюк призналась, что после полномасштабного вторжения россии ее семья прекратила общение с режисером Оксаной Байрак. В интервью она назвала причину и рассказала об этом подробнее.
Семья исполнительницы роли аристократки Натальи Дорошенко в сериале "Крепостная" довольно тесно общалась с кинодеятельницей. Ее супруг Евгений Третьяк много лет дружил с Байрак и даже являлся продюсером ее киностудии.
Пара полностью прекратила общение с режисером, ведь Оксана Байрак мечтает о возвращении советских времен и так называемой дружбы между "братскими народами".
Это произошло не резко, ведь в первые дни полномасштабной войны Байрак писала и Сагайдачной, и ее супругу, однако своих политических взглядов предательница так и не поменяла.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Стягиваются ОМОН и Росгвардия": мобилизованные устроили массовый бунт, кадры
Украинская "патриотка" оказалась шпионкой: какие задачи она выполняла
Кума Дзидзьо Цибульская жестко прошлась по украинцам из-за музыки: "Признаюсь честно..."
ВСУ добрались до очередного логова кадыровцев, появились фото последствий: "Красота!"
"Все остановилось, ни туда ни сюда. Мы сейчас просто наблюдаем за тем, как оно движется. Оксана заблокирована в Украине. Но периодически мне что-то прилетает от моих подписчиков, которые какие-то скрины мне присылают: "А вот смотри". Если честно, есть еще некоторый список людей, которым я дала время. Потому что было начало войны, когда до конца кто-то не понимал еще, что происходит. И вот я дала время – мне кажется, за 2-3 месяца можно было как-то определиться. Она свой выбор сделала в сторону агрессора россии, а мы свой в сторону Родины", – поделилась Анна Сагайдачная.
Напомним, что звезда "Крепостной" Сагайдачная впервые призналась, что подломило ее брак с известным продюсером.
Как сообщала Politeka, звезда "Крепостной" Сагайдачная выдала правду о служебном романе и назвала имя актера.
Также Politeka писала, что звезда "Крепостной" Сагайдачная выскочила замуж и сильно пожалела.