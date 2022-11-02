Звезда сериалов "Красная королева" и "Крепостная" Анна Сагайдачная в интервью Алине Доротюк призналась, что после полномасштабного вторжения россии ее семья прекратила общение с режисером Оксаной Байрак. В интервью она назвала причину и рассказала об этом подробнее.

Семья исполнительницы роли аристократки Натальи Дорошенко в сериале "Крепостная" довольно тесно общалась с кинодеятельницей. Ее супруг Евгений Третьяк много лет дружил с Байрак и даже являлся продюсером ее киностудии.

Пара полностью прекратила общение с режисером, ведь Оксана Байрак мечтает о возвращении советских времен и так называемой дружбы между "братскими народами".

Это произошло не резко, ведь в первые дни полномасштабной войны Байрак писала и Сагайдачной, и ее супругу, однако своих политических взглядов предательница так и не поменяла.

"Все остановилось, ни туда ни сюда. Мы сейчас просто наблюдаем за тем, как оно движется. Оксана заблокирована в Украине. Но периодически мне что-то прилетает от моих подписчиков, которые какие-то скрины мне присылают: "А вот смотри". Если честно, есть еще некоторый список людей, которым я дала время. Потому что было начало войны, когда до конца кто-то не понимал еще, что происходит. И вот я дала время – мне кажется, за 2-3 месяца можно было как-то определиться. Она свой выбор сделала в сторону агрессора россии, а мы свой в сторону Родины", – поделилась Анна Сагайдачная.

Напомним, что звезда "Крепостной" Сагайдачная впервые призналась, что подломило ее брак с известным продюсером.

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Также Politeka писала, что звезда "Крепостной" Сагайдачная выскочила замуж и сильно пожалела.