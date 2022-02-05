Відома українська акторка Анна Сагайдачна, яка зіграла ніжну Наталі Дорошенко у серіалі "Кріпосна", на інтерв'ю розговорилася про свій шлюб з Євгеном Третяком.

Як повідомляє Politeka.net, українська акторка Анна Сагайдачна, яка зіграла Наталі Дорошенко у серіалі "Кріпосна", де знялися також Ксенія Мішина, Наталія Денисенко, Станіслав Боклан та інші, Марину Дунаєву у "Червоній королеві", а також безліч інших ролей, прийшла на інтерв'ю до Аліни Доротюк, яке опублікували на YouTube-каналі DOROTYE та розговорилася про свої стосунки з чоловіком.

Як відомо, Анна Сагайдачна замужем за продюсером Євгеном Третяком, який зробив їй пропозицію три роки тому після трьох з половиною років спільного проживання.

Анна Сагайдачна зауважила, що вони з чоловіком не часто сваряться, адже вона дуже запальна, а він спокійний, тому всі конфлікти вирішують мирно. Однак, Аня пригадала, що одного разу вони вже ж сильно поскандалили.

"Був єдиний раз, коли я дуже сердилася, навіть не пам'ятаю ситуацію, яка була, але пам'ятаю, що сказала якісь образливі слова. Це були не матюки, бо я впринципі не матюкаюся і не дуже люблю мат, вкрай рідко можу сказати якісь там слова… Я памятаю, що сказала якісь обідні слова, образливі в його адресу. Окрім цього, ще й сказала, щось про розлучення", - пояснила Анна.

Сагайдачна зауважила, що це сильно позначилося на їхніх стосунках.

"Я побачила, що це нанесло якусь непоправну травму. Те, що я сказала про можливість розлучення, зробило йому дуже боляче. І я це дуже довго бачила", - зізналася зірка "Кріпосної".

Анна зауважила, що пожаліла про свої слова і закликала усіх дівчат контролювати те, що вони говорять. На щастя, Сагайдачній вдалося знову налагодити стосунки з чоловіком, але це зайняло багато часу.

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