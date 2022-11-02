Популярная украинская певица, телеведущая и звезда "Женского квартала" Вера Кекелия, которая недавно родила второго ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательном видео, на котором чувственно исполняет Гимн Украины.

В ролике Вера запечатлена в студии телеканала "1+1" и вживую исполняет украинский гимн. Перед камерой она появилась в элегантном белоснежном костюме свободного кроя. Ее волосы зачесаны в аккуратную укладку, а на лице красивый макияж, дополняют образ изысканные серьги.

В подписи к публикации Кекелия напсиала: "ГИМН УКРАИНЫ. Каждое утро, в эфире "Сніданку з 1+1", вы слышали Наш Гимн, записанный еще в мирное время ко Дню Незалежности Украины! Сегодня же я пела его для вас вживую, словно возвращаясь в тот солнечный и спокойный день. Друзья, я уверена, что это время не за горами. Мы выстоим. Мы победим. Спасибо @ohnivets_family за это прекрасное музыкальное сопровождение".

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