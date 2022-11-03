По словам Анны Сагайдачной, ее двоюродная сестра и племянница проживают в Москве, а мамины кумовья во временно оккупированном Крыму.

Звезда сериалов "Красная королева" и "Крепостная" Анна Сагайдачная имеет родственников, которые живут на россии. Как призналась актриса в интервью Алине Доротюк она перестала общаться с сестрой, которая живет в москве. Да и со многими коллегами из рф, тоже разорвала любые связи.

По словам Анны Сагайдачной, ее двоюродная сестра и племянница проживают в Москве, а мамины кумовья во временно оккупированном Крыму. Но с начала вторжения рф в Украину они проявили себя не с лучшей стороны.

"Пока нас тут обстреливали, они присылали какие-то несуразные фото, где они где-то там на пляже, как у них цветочек расцвел. Пока моя мама была в Харьковской области… 90−100 км от Харькова. И только после этого она их заблокировала. Они ни разу не спросили, как она. За все время войны ни одного звонка. Это страшно. Единственное, что она меня поздравила с днем рождения. Ни одного вопроса, только пожелала мирного неба. Я перестала с ней общаться, и все это отпустила", — поделилась Анна Сагайдачная.

Украинская актриса также прокомментировала и отсутствие общения с коллегами по сериалу "Крепостная". Никто из них, кроме Юлии Ауг, не озвучил свою позицию относительно войны россии против Украины - хотя они не раз снимались в нашей стране и зарабатывали тут деньги.

Напомним, что звезда "Крепостной" Сагайдачная впервые призналась, что подломило ее брак с известным продюсером.

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Также Politeka писала, что звезда "Крепостной" Сагайдачная выскочила замуж и сильно пожалела.



