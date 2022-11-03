Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая с начала войны оставалась в Киеве и только в последние месяцы начала гастролировать и принимать участие в благотворительных мероприятиях и волонтерских инициативах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила красивые фото с темных улиц Киева, и обратилась к любимому городу.

Как известно, в связи с массивными ракетными атаками оккупантов по украинских городам, которые участились в последнее время, были уничтожены или повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Это привело к регулярным отключениям электроэнергии в домах украинцев по всей стране. Отключения коснулись и Киева, так что столицу в последнее время просто не узнать. Когда-то яркий сияющий город погрузился во тьму.

По словам Сумской, после гастролей за границей, ей было очень непривычно видеть Киев в такой темноте. "Мой родной Киев! Приехала после благотворительного концерта для детей сирот в Испании, где все такое яркое и сияющее… И так необычно снова увидеть наш любимый город в темноте… Но Господь с нами и Михаил Архистратиг защитит, МЫ ВЕРИМ! Наш родимый КИЕВ! Ты будешь сиять!", - написала Ольга в подписи к снимкам с ночным темным Киевом.

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