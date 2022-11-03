На официальной странице группы в Instagram музыканты, успевающие и защищать Украину от оккупантов с оружием в руках, и бороться на культурном фронте, сообщили, что вынуждены отменить один из концертов своего европейского тура.
"Внимание! Друзья, концерт в Мадриде, к большому сожалению, не состоится. Другие три концерта в Испании, в Аликанте, Марбелье и Барселоне пройдут по графику. Всем, кто купил билеты на концерт в Мадриде, будут возвращены деньги. Вместо Мадрида Бумбокс сыграют в Лиссабоне. Билеты уже в продаже. Извините, но надо быть активными. Всем, кто купил билеты в Мадриде - вы крутые, спасибо, извиняемся", - сообщили участники "Бумбокс".
На афише отмечено, что концерт Андрея Хлывнюка и команды в Лиссабоне пройдет 8 декабря.
Поклонники в комментариях поддержали группу:
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Наступление по двум направлениям и стратегическое окружение: генерал ВСУ спрогнозировал, какую тактику может выбрать враг
"Телами усеяна лесополоса": оккупанты несут колоссальные потери, новые цифры
Звезда "Зважені та щасливі" и экс-жена Узелкова Боржемская поразила откровением об абьюзе: "Я заметила..."
ВСУ вытащили с поля боя раненого медика оккупантов, и вот что она рассказала: "Обещали, что…"
"Я думаю, даже кто купил билет, можно не возвращать деньги! Эта группа дорогого стоит! И эта денежка пойдёт на ЗСУ, кто захочет, тому отдадут! Но я бы промолчала! Люблю вас Бумбокс! И дело не в деньгах! А за то, что вы есть у нас!!! И то, что вы делаете ! Это выше всего!";
"Лондон так ждет 🔥";
"я видел варшавский концерт 26 августа... Это ваше шоу фантастика!.... Какая группа! 🤩".
Напомним, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк показал, как его изменила война.
Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хлывнюк поразил украинцев в самое сердце после заявлений о штрафах.
Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк впечатлил украинок в военной форме.