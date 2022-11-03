На официальной странице группы в Instagram музыканты, успевающие и защищать Украину от оккупантов с оружием в руках, и бороться на культурном фронте, сообщили, что вынуждены отменить один из концертов своего европейского тура.

"Внимание! Друзья, концерт в Мадриде, к большому сожалению, не состоится. Другие три концерта в Испании, в Аликанте, Марбелье и Барселоне пройдут по графику. Всем, кто купил билеты на концерт в Мадриде, будут возвращены деньги. Вместо Мадрида Бумбокс сыграют в Лиссабоне. Билеты уже в продаже. Извините, но надо быть активными. Всем, кто купил билеты в Мадриде - вы крутые, спасибо, извиняемся", - сообщили участники "Бумбокс".

На афише отмечено, что концерт Андрея Хлывнюка и команды в Лиссабоне пройдет 8 декабря.

Поклонники в комментариях поддержали группу:

"Я думаю, даже кто купил билет, можно не возвращать деньги! Эта группа дорогого стоит! И эта денежка пойдёт на ЗСУ, кто захочет, тому отдадут! Но я бы промолчала! Люблю вас Бумбокс! И дело не в деньгах! А за то, что вы есть у нас!!! И то, что вы делаете ! Это выше всего!";

"Лондон так ждет 🔥";

"я видел варшавский концерт 26 августа... Это ваше шоу фантастика!.... Какая группа! 🤩".

Напомним, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк показал, как его изменила война.

Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокс" Хлывнюк поразил украинцев в самое сердце после заявлений о штрафах.

Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк впечатлил украинок в военной форме.