Как сообщает Politeka.net, известная американская модель Эмили Ратаковски воспитывает маленького сына одна после громкого развода из-за измен мужа. Причем модель не стала зацикливаться на одном образе и решила изливать душу публично в своих подкастах.

В этот раз Эмили удалось предстать сразу в нескольких нарядах и с довольно ярким макияжем, поэтому многие обратили внимание именно на это.

«Первый выпуск моего подкаста High Low с Emrata уже здесь!» - написала Эмили и поделилась радостной новостью с преображением.

В сети сразу отреагировали по-разному, выражая свое мнение:

«Огггг поздравляю! Это эпическая детка! ❤️; так восхитительно 🎀👽; Королева ❤️; Неее!! Любовь❤; Черт возьми, я удалил приложение подкастов… думаю, я его верну ❤️‍🔥🪩; Номер один ❤️; Извините за примечание. …Кожаная куртка 😅 кто знает откуда она? Спасибо!!; вы через многое прошли в последнее время; Самая красивая милашка!».

«Правильно, у меня наконец-то есть подкаст. Каждый вторник я буду вести задушевную беседу со специальным гостем, в том числе со знаменитостями, выдающимися авторами, близкими друзьями и людьми, которыми я восхищаюсь» - поделилась Эмили.

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