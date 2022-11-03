Артистка с первых дней полномасштабного вторжения рф начала гастролировать за границей в поддержку Украины, а также принимала участие в польской адаптации шоу "Танцы со звездами", где впервые в истории проекта запустили благотворительный сбор, средства с которого также пошли на поддержку украинцев, пострадавших от войны.

Накануне Джамала представила свой новый миниальбом под названием "Поклик". Живую презентацию альбома певица решила устроить 5 ноября в пострадавшем от обстрелов Киева музее Ханенко и сделать это мероприятие благотворительным.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка решила дополнительно обратиться к украинцам за помощью.

"Лайвом в Музее Ханенко собираем донаты на 57-ую бригаду. И вот мы решили еще немного пушнуть процесс. Запускаем благотворительную банку в рамках этой инициативы, цель - собрать на прицел и пули. Культура - мощная сила, которая всегда готова отплатить врагу за каждый разбитый музей. И этот сбор — прекрасная возможность трансформировать ярость, которая долетит до оккупантов благодаря нашим ребятам на передовой. Поэтому самое время отплатить за все прекрасное и родное, страдающее от обстрелов", — добавила Джамала.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.