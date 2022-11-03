Популярная украинская певица Тина Кароль раскрыла своего фаворита на место судьи Нацотбора на Евровидение-2023.

В своем Telegram-канале артистка записала видеообращение к украинцам, которые еще не зашли в "Дію" и не проголосовали за жюри Нацотбора. Лежа в постели в гостиничном номере где-то за границей, Кароль показала, как это сделать и за кого проголосовала она сама.

Накануне в приложении "Дія" запустили новый опрос. Теперь каждый украинец сможет выбрать кандидата, который займет судейское кресло на нацотборе на Евровидение-2023.

Всего есть 10 кандидатов: Джамала, Дзидзьо, Тина Кароль, Злата Огневич, Екатерина Павленко из Go_A, Юлия Санина, Константин Томильченко, Тарас Тополя, Валерий Харчишин. Опрос завершится 7 ноября. Три кандидата, которые наберут больше голосов, войдут в состав жюри Нацотбора.

Тина Кароль показала экран своего телефона, где на обоях стоит фото ее сына Вениамина, зашла в "Дію" и показала, что отдала голос за свою подругу, солистку The Hardkiss Юлию Санину.

"Юлия Санина, привет, теперь ты знаешь, за кого я голосовала", - обратилась певица к своей коллеге.

Пока лидерами голосования являются Джамала, Юлия Санина и Тарас Тополя. Тина Кароль несколько от них отстает.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.