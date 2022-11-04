Любимец публики Андрей Данилко, которого миллионы людей по всему миру знают благодаря образу Верки Сердючки, признался, что в детстве страдал от заикания.

Справиться с проблемой, как оказалась, ему помогла «бабка».

«Я же заикался очень сильно, поэтому в детстве не разговаривал. Я стеснялся. Меня в детстве даже лечила "бабка», - рассказал Данилко в интервью «Скажи Гордеевой».

К «бабке», которая ему помогла, Данилко попал в 15-летнем возрасте в Полтаве. Будущий артист представлял, что перед ним предстанет колдунья, но дверь ему открыла женщина средних лет.

«Она там выливала на воске. И она говорит такую фразу, которую я понял лет через 20 наверное: "У тебя перепуг от человека, которого на этой планете нет. Он умер". Я потом понял, что это папа", - признался Данилко.

Отец будущего артиста страдал алкогольной зависимостью и в пьяном виде устраивал семье концерты посреди ночи. Он стучал в окно и говорил жене: «Света, давай побеседуем».

«Вот это слово – "побеседуем" – я понимал, что сейчас мне еще минуту полежать, а потом я подрывался с раскладушки, доставал табуретку и бежал к таксофону, 02: "Приезжайте"», - вспоминает Данилко.

Мужчина поднимал руку на жену, но маленького Андрея ударил только один раз. И, по словам Данилко, неоднократно потом просил за это прощения.

Напомним, папа Андрея скончался, когда мальчику было семь лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Напомним также, что Данилко рассказал о причинах своих депрессий.

Кроме того, как оказалось, в дом водителя Андрея Данилко пришли русские солдаты. К счастью, мужчина успел выехать раньше.

Также Politeka.net писала, что оккупанты разграбили дом известного украинского певца.