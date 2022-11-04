Художественная гимнастка, участница шоу "Танці з зірками" Анна Ризадинова откровенно рассказала о ситуации, за которую ей было очень стыдно.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда дала очень важный совет родителям юных спортсменов.

"Знают ли ваши дети, под какую композицию они делают свое упражнение? Артист, исполнитель, композитор, оркестр, саундтрек? Вы не представляете насколько этот важный вопрос! Помню, у меня не получалось высказать мое упражнение с лентой «Кармен» и по понятной причине, я просто не знала, что именно и как нужно выразить 😰 Сделать улыбку или бровки домиком, это не значит выразить эмоцию ❌", — объясняет Ризадинова.

Анна призналась, как однажды сама попала в такую ​​неудобную ситуацию.

"Помню, как мне было стыдно, когда я не смогла ответить на вопрос «кто композитор моего упражнения» 😓 После этого случая, я, прежде всего, после постановки, узнавала все о происхождении композиции…", — добавила гимнастка.

Ризатдинова призвала родителей помогать детям в этом вопросе, ведь это, прежде всего, развитие гимнастки.

"Девочки должны понимать, что они хотят сказать в своем упражнении. Не забывайте, что художественная гимнастика, это не только об элементах и ​​сложности, это об эмоциональности и умении выразить себя на ковре 💃Поверьте, на ковре все видят интеллект каждой гимнастки 🔍", — подчеркнула звездная спортсменка.

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