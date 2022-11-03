Известная балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов обратились к украинцам с призывом о помощи.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила эффектное видео, в котором вместе с мужем танцует в стенах Киевского государственного хореографического училища, ректором которого является Кухар. Ко Всемирному дню балета, который отмечали 2 ноября, артистка сделала важное заявление.

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"Особый день для всей нации! Потому что украинский балет – это то, чем мы можем гордиться. То, что нас объединяет, даже если мы этого не осознаем. Несмотря на все трагедии и сложности, непонимание будущего, которое мы сегодня переживаем — имеем сверхважную миссию, не только победить врага, но и сохранить свое культурное наследие, потому что нация без культуры, как ребенок без папы и мамы, ведь именно они дают ребенку лучшее. Именно она представляет нас миру и создает нашу ДНК, раскрывает душу и характер народа, которые формировались веками", - пишет Екатерина.

Поэтому Кухар и Стоянов объявили о сборе средств на спасение стен учебного заведения и призвали украинцев присоединяться.

"И ради этой миссии завтра открываем сбор средств на спасение балетных стен KSBC! Поддержим мечты будущих балетных звезд вместе! Поддержим художественную душу нашей нации!", - подчеркнула балерина.

Напомним, Полякова после неудачи на грузинских "Танцы со звездами" поразила украинцев кадрами.

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