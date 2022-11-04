Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Леся Никитюк показала в соцсетях свои утренние ритуалы. Певица Оля Полякова не удержалась и написала ведущей сообщение, которым та сразу поделилась, не в силах сдержаться. Скрин переписки между знаменитостями появился в Instagram Никитюк.
Так, Леся Никитюк показала, что каждое утро пьет стакан воды, в которую добавляет несколько капель лимонного сока. Кроме того, телеведущая заваривает японский чай матча и додает в него молоко.
Оля Полякова посмотрев видео, сразу написала телеведущей в директ и певица с юмором полюбопытствовала: "Ты что хочешь быть бессмертной?)))".
Леся в ответ опубликовала фото из лифта, на котором позировала в спортивном луке и написала: "Просто хочу повымахиваться, что я классный блогер".
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Стоит отметить, что с 2018 года Леся Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?". В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания.
1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.
Напомним, Никитюк сводила своего "мецената" в салон и показала результат.
Также Politeka писала, что Никитюк в топике показала, чего достигла с фитнес-тренером Боржемской.
Как Politeka сообщала, Никитюк высказалась в адрес Ефросининой после резкого видео.