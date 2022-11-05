Любимец публики Андрей Данилко стремится поменять то, что его раздражает в своей внешности и, как следствие, во внешнем виде его образа Верки Сердючки.

Так, по словам Данилко, действительно был период, когда Сердючка, казалось бы, исчезла со сцены.

«Это визуально я ушел. Потому что я себе не нравился на экране, меня раздражало, что она полная, что видно эти щеки. И когда одеваешь эту звезду, тут застежка, у тебя квадратное лицо. И все вот это поднимается. Она неправильно как-то пошита, сделали ошибку в застежке. Я не мог это понять», - рассказал Данилко в интервью «Скажи Гордеевой».

По его словам, он нуждается в том, чтобы взять паузу, чтобы привести себя в порядок и вернуться в тот вес, который он хочет.

По его словам, у его перемен во внешности есть объективные причины.

«Это не алкоголь и не еда, у меня сбой гормональный из-за стресса. И меня лечили от другого. Все время меня лечили от другого. Я хочу это поменять. Я не могу выходить на сцену пустой», - говорит Данилко.

Напомним, артист также рассказал, что после полномасштабного военного вторжения россии в Украину у него даже не было мыслей уехать из Киева.

По его словам, ему звонил очень известный человек и уговаривал срочно уезажть из украинской столицы, где он живет в самом центре, но Данилко сказал, что не может и не хочет этого делать.

А вот своего водителя артисту пришлось уговаривать спасаться из села, которое оказалось в оккупации.

Также Андрей Данилко рассказал о пережитом испытании в детстве и почему он не разговаривал.

Кроме того, Данилко признался, из-за чего него могут быть депрессии.