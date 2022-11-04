Как сообщает Politeka.net, популярная певица, модель и телеведущая Даша Астафьева во время войны занимается волонтерской деятельностью и путешествует по Украине. Недавно она побывала в Карпатах и поделилась живописными кадрами из поездки. Кадры были опубликованы на ее странице в Instagram.
Еще до полномасштабного вторжения Даша Астафьева любила путешествовать по Украине, открывать новые места. В настоящее время она продолжает знакомить публику с живописными уголками нашей страны.
Погода во время этой поездки была солнечной, потому исполнительнице удалось отдохнуть и набраться сил, сделать атмосферные кадры, которыми уже поделилась с поклонниками.
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Она позировала на кадрах в красивой вышитой кофте с национальным орнаментом на рукавах и воротничке. Ее кудри были распущены, а на лице - едва заметный макияж.
В подписи к снимкам Даша Астафьева призналась, что приехала отдохнуть к своему другу и поблагодарила его за гостеприимство.
"В гостях принимает старый друг. Теперь понимаю, как нам повезло иметь такого файного парня. Ведь Карпаты показать может нам только он", - написала артистка.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.