Погода во время этой поездки была солнечной, потому исполнительнице Даше Астафьевой удалось отдохнуть и набраться сил.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица, модель и телеведущая Даша Астафьева во время войны занимается волонтерской деятельностью и путешествует по Украине. Недавно она побывала в Карпатах и поделилась живописными кадрами из поездки. Кадры были опубликованы на ее странице в Instagram.

Еще до полномасштабного вторжения Даша Астафьева любила путешествовать по Украине, открывать новые места. В настоящее время она продолжает знакомить публику с живописными уголками нашей страны.

Погода во время этой поездки была солнечной, потому исполнительнице удалось отдохнуть и набраться сил, сделать атмосферные кадры, которыми уже поделилась с поклонниками.

Она позировала на кадрах в красивой вышитой кофте с национальным орнаментом на рукавах и воротничке. Ее кудри были распущены, а на лице - едва заметный макияж.

В подписи к снимкам Даша Астафьева призналась, что приехала отдохнуть к своему другу и поблагодарила его за гостеприимство.

"В гостях принимает старый друг. Теперь понимаю, как нам повезло иметь такого файного парня. Ведь Карпаты показать может нам только он", - написала артистка.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.