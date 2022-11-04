Ранее певец Wellboy никак не высказывался о позиции продюсера, который открыто поддержал войну в Украине и действия диктатора Путина, а самого себя назвал "русским человеком".

Популярный украинский исполнитель Wellboy (настоящее имя - Антон Вельбой) высказался о предательстве своего продюсера Юрия Бардаша, с которым артист разорвал сотрудничество из-за его активной пророссийской позиции. В интервью для "ЖВЛ" он признался, что бывший продюсер ему звонил после переезда в россию.

Певец Wellboy признался, что экс-наставник звонил ему после своего бегства в страну-террористку, и, вероятно, делал это в неадекватном состоянии. Артист не захотел говорить с экс-продюсером, не поинтересовался, с какой целью тот звонит по телефону.



"Он мне звонил. Я не знаю, с какой целью. Возможно, он был в нестабильном, неадекватном состоянии. Я его заблокировал, отписался в Instagram. Мне не о чем с ним говорить. Не хочется даже вспоминать этого человека", – резко высказался Wellboy.

Стоит отметить, что первоначально продюсер Юрий Бардаш вышел в прямой эфир, где говорил о "своевременной капитуляции", "один русский народ" и сделал много других абсурдных заявлений. В июле продюсер Юрий Бардаш сбежал в москву и готовится получить российский паспорт.

Напомним, что Wellboy в халатике устроил зажигательные танцы, впечатлив Надю Дорофееву.

Как сообщала Politeka, Wellboy дал исчерпывающий ответ, что его связывает с Тиной Кароль.

Также Politeka писала, что Wellboy неожиданно сменил прическу после неудачи в Нацотборе на Евровидение-2022.