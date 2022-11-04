Как сообщает Politeka.net, жена шоумена и телеведущего Андрея Беднякова, актриса Анастасия Короткая, 20 октября родила мужу сына. Супруги уже показывали фотографии малыша, однако они держали в тайне его имя. Несколько часов назад она все же опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила имя ребенка.
Настя Короткая снова опубликовала снимок новорожденного сына. На фото дочь супругов держала братика на руках. В посте под снимком возлюбленная телеведущего не стала держать интриги и призналась, как они с мужем назвали сына. Родители дали малышу украинское имя – Остап.
"Ксеня и Остап!" – лаконично подписала снимок звездная мамочка.
Муж Андрей Бедняков написал забавный комментарий, собравший много лайков: "Короткая, это точно наши? Двое???".
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Пользователи сети умилились из-за нового фото и писали комплименты для детей Андрея Беднякова и Анастасии Короткой. Многие также хвалили пару за выбор имени, а другие отмечали, что старшая сестра держит мледшего брата умело и с осторожностью: "Какое имя красивое", "Твоя семья - мой пример для подражания", "Счастья, здоровья и мира", "Какая сладкая парочка", "О, как она его правильно держит".
Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.
Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.
Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.