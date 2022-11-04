Андрей Бедняков и Анастасия Короткая 20 октября во второй раз стали родителями. У супругов родился сын.

Как сообщает Politeka.net, жена шоумена и телеведущего Андрея Беднякова, актриса Анастасия Короткая, 20 октября родила мужу сына. Супруги уже показывали фотографии малыша, однако они держали в тайне его имя. Несколько часов назад она все же опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила имя ребенка.

Настя Короткая снова опубликовала снимок новорожденного сына. На фото дочь супругов держала братика на руках. В посте под снимком возлюбленная телеведущего не стала держать интриги и призналась, как они с мужем назвали сына. Родители дали малышу украинское имя – Остап.

"Ксеня и Остап!" – лаконично подписала снимок звездная мамочка.

Муж Андрей Бедняков написал забавный комментарий, собравший много лайков: "Короткая, это точно наши? Двое???".

Пользователи сети умилились из-за нового фото и писали комплименты для детей Андрея Беднякова и Анастасии Короткой. Многие также хвалили пару за выбор имени, а другие отмечали, что старшая сестра держит мледшего брата умело и с осторожностью: "Какое имя красивое", "Твоя семья - мой пример для подражания", "Счастья, здоровья и мира", "Какая сладкая парочка", "О, как она его правильно держит".

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.