Молодая всемирно известная модель Белла Хадид снимается для модных глянцев едва ли не каждый день из-за своей востребованности. При этом девушка контролирует каждый ритм жизни и не дает расслабиться, чтобы не выбиться из графика.

Однажды Белла так увлеклась контролем питания, что похудела свыше нормы и ей пришлось дополнительно набирать вес. Сейчас же Хадид в лучшей своей форме позволяет себе удивить даже в нестандартных нарядах на съемке:

«Но ты такая милая» - иронично сама подметила Белла.

В сети ответили:

«Покажи далее; Белла Эстас Тан Линда❤; так что меня зовут Белла Хадид; Последний слайд лучший; Этот город устроил целое шоу 😏; Ты светишься 😍машАллах 🤩💗; боже я обожаю беллу хадид; Наша королева; ради этого стоило худеть».

«Иметь возможность говорить свою правду и быть признанным за это поистине удивительно. Моя единственная цель на земле, я чувствую, состоит в том, чтобы просто заставить других не чувствовать себя такими одинокими, любым способом, которым я могу, и снять клеймо с людей с психическими расстройствами» - призналась Белла.

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