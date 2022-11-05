"Холостяк" Алекс Топольский рассказал, сложно ли ему выгонять девушек из проекта.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". Не забывает Топольский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Алекс, а что ты чувствовал, когда отправлял девушек домой? Не было ли тебе их жалко?

Подобных вопросов очень много. Каждую пятницу вы будете наблюдать за моим выбором на церемонии.

И я хочу, чтобы вы знали, как я принимал решение о том, кому дарить розу.

Иногда было сложно.

Иногда я думал, что «если бы разговор был о другом».

Иногда до последней секунды надеялся на знак.

А иногда решение было очевидным.

Но я никогда не испытывал сожаления о своем выборе ни к одной из девушек!

И считаю, что и они не должны жалеть ни о чем.

Конечно, я пытался быть максимально щепетильным и тактичным с девушками, которым не вручил розу. И хотел, чтобы каждая из них знала, что она прекрасна и точно еще встретит своего человека. Это просто не я.

Выбор в общем-то редко бывает простым. Но он сделан, и я считаю, что все прошло так, как должно было пройти", - написал Топольский.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Если два чужих человека и ничего не связывает, то, конечно, не жалко", "Слова настоящего мужчины! Пока согласны, но девушек так много...даже не могу представить как Вы делали выбор из таких красивых и харизматичных", "Фото вообще. Поддерживаю. Если не чувствуете к этому человеку ничего то лучше не держать на проекте".

Напомним, "Холостяк" Топольский чуть не сорвал съемки, по СТБ этого не покажут

А еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Топольский описал, каким должно быть идеальное свидание

Также Politeka писала, что "Холостяк" Топольский рассказал, от чего в отношениях получает особый кайф



