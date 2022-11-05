Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". Не забывает Топольский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Алекс, а что ты чувствовал, когда отправлял девушек домой? Не было ли тебе их жалко?
Подобных вопросов очень много. Каждую пятницу вы будете наблюдать за моим выбором на церемонии.
И я хочу, чтобы вы знали, как я принимал решение о том, кому дарить розу.
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Иногда было сложно.
Иногда я думал, что «если бы разговор был о другом».
Иногда до последней секунды надеялся на знак.
А иногда решение было очевидным.
Но я никогда не испытывал сожаления о своем выборе ни к одной из девушек!
И считаю, что и они не должны жалеть ни о чем.
Конечно, я пытался быть максимально щепетильным и тактичным с девушками, которым не вручил розу. И хотел, чтобы каждая из них знала, что она прекрасна и точно еще встретит своего человека. Это просто не я.
Выбор в общем-то редко бывает простым. Но он сделан, и я считаю, что все прошло так, как должно было пройти", - написал Топольский.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Если два чужих человека и ничего не связывает, то, конечно, не жалко", "Слова настоящего мужчины! Пока согласны, но девушек так много...даже не могу представить как Вы делали выбор из таких красивых и харизматичных", "Фото вообще. Поддерживаю. Если не чувствуете к этому человеку ничего то лучше не держать на проекте".
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