Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина и его концертный директор Снежана Бабкина, которая родила троих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз жена артиста показала очаровательное фото со старшим сыном Артуром и поздравила его с днем рождения.

На новой фотографии Снежана и ее сын-красавчик запечатлены в интересной локации где-то за границей. Перед камерой она появилась в удлиненном клетчатом пиджаке, ее волосы аккуратно уложены, а на лице нет макияжа только милая улыбка. Снежана прижимается к сыну, который уже почти на голову выше и очень похож на нее.

В подписи к публикации Бабкина написала: "Наконец-то! Я с ним сфоткалась. Мой сын! Мой красавчик! С Днем Рождения, милый @babkin.artur! Обожаю тебя! Пусть все твои желания сбываются с невероятной скоростью!".

Пользователи тут же принялись комментировать новое фото жены Сергея Бабкина, присоединяясь к поздравлениям: "Милые наши, с именинником!", "С праздником, светлая семья", "Красавчику привет", "Поздравляем! Пусть все пути ведут короля Артура к счастью", "Похожие, счастье", "Поздравляю", "Боже, какая вы красивая!", "Поздравляю! Пусть жизнь его будет такой классной, драйвовой, прекрасной как сам Артур", "Реально красавчик. Пусть растет достойным мужчиной!", "Боже, какой красавчик! С Днем Рождения, Артур! Пусть все будет всегда прекрасно и на высоте".

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