В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар дал ряд важных советов по питанию детей.

"Чтобы ребенок съел овощи - дайте ему самому приготовить тот салат. Пусть рвут листья и жмякают помидоры. Плюс вкусный домашний соус и что-то, что ему прикольно будет есть (в нашем случае - натуральные сухари). Сейчас дам вам рецепт того самого салата, который детям очень нравится и самим делать, и самим есть", - пишет Клопотенко.

Евгений предлагает детскую адаптацию салата Цезарь. Куриное филе нужно порезать на кусочки, чуть-чуть посолить и запечь 15 минут при температуре 180 градусов. Сухари делаем из цельнозернового хлеба. Для этого хлеб режем на кубики и запекаем 10 минут. Соус – это сметана + петрушка + щепотка паприки и немного мелко порезанного чеснока.

"Потом в одной тарелке совмещаете листья салата, маленькие помидоры, куриное филе, соус, сухари и тертый сыр. Пусть ребенок сам все выкладывает на тарелку. Не мешайте ему, не отвлекайте и не вмешивайтесь с советами. В это время ребенок будет проявлять свои творческие скилы и ему важно, чтобы результат был чисто его", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Клопотенко также посоветовал, чему еще нужно научить ребенка в сфере питания:



✔️ Думать о том, из чего состоит еда. Вот прямо берете ребенка с собой в магазин и читаете состав продуктов. Избыток сахара, трансжиров, неизвестные добавки и консерванты – сразу нет. Поверьте, ребенок запомнит эту модель поведения и уже когда подрастет, то не захочет покупать вредные снеки и подобное.

✔️Много овощей и фруктов в рационе. Надо 400г/день. Это не так сложно, потому что где-то 100г салата приготовили к завтраку, перекусили яблоком, подбросили немного приготовленной цветной капусты к обеду или квашеной поели, на ужин запекли овощи.

✔️Меньше соли и сахара. И учитывайте, что это все есть в готовой еде, которую приобретаете.

✔️Колбаса и сосиски – нет. Потому что там часто проблемы с составом.

✔️Попробуйте больше запекать, а не жарить, и объяснять ребенку, зачем это.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт для стройности и красоты.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко публично принес "присягу" и поразил украинцев.

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