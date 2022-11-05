Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк", вчера вечером завершился уже второй выпуск проекта. В сети бурну обсуждают решение мужчины, из-за которого ушли сразу несколько участниц.

Так, в этот раз показали второй выпуск 12 сезона шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Кто покинул проект по результатам первого свидания: 21-летняя Элизабет из Стокгольма, 32-летняя телохранитель Оля из Киева, 28-летняя Настя из Одессы, 24-летняя Настя из Днепра, 27-летняя Лена из Киева и 19-летняя Аделина из Киева.

В сети сразу обсудили отношения к оставшимся девушкам:

«Я за Сашу, Катю и Алину😍нравятся эти девушки, приятно посмотреть и наблюдать дальше❤️; Саша Алина и Катя. Мне понравилась Алина не ожидала что она такая добра очень заинтересовала 🥺; Катя и Алина; Саша из Харькова, то любовь ❤️; Катя, Саша (и взрывная), Алина (после сегодняшнего выпуска) еще Медуза понравилась. Саша и Оля под ❓; Алекс довольно здравомыслящий, думает головой».

Напомним, "Холостяк" Топольский чуть не сорвал съемки, по СТБ этого не покажут

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