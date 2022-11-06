Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист взбудоражил фанатов новой фотографией и своей схожестью с голливудской звездой Джонни Деппом.

На новом снимке Тарас запечатлен в образе героя из сериала "Кава з кардамоном". Перед камерой он появился строгом черном пальто, которое только подчеркнуло его строгий образ. Здесь у актера есть усы и борода, а волосы более длинные и зачесаны назад.

В подписи к публикации Цымбалюк написал: "Кава з кардамоном". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото артиста: "Очень хороший сериал. Брат с сестренкой такие красивые", "Сериал великолепный, с удовольствием посмотрела, спасибо актерскому составу, все на высоте молодцы!", "Классный сериал", "Надеюсь будет продолжение", "Красавец", "У нас лучшие актеры. Браво. "Кофе с кардамоном" один из моих любимых и сейчас очень актуален", "Йой. Это же Джонни Депп… Пожар", "Сильная личность", "Великолепный сериал. И фото прекрасное", "Прекрасный сериал, жду продолжения с нетерпением", "Красивое фото", "Этот сериал непревзойденный, очень нравится, украинские сериалы лучшие", "Какие глаза, костер разжечь возможно".

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