Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычные кадры с модной и очень актуальной обновкой.

Как видно, Анна показала свою новую сумку с интересным принтом. Дело в том, что эта сумка разрисована на тему войны. На ней несколько надписей на английском: "Занимайтесь любовью, а не войной" и "Россия – страна-террорист".

В подписи к публикации Неплях написала: "Ну и зачем эти дорогие сумки, если они не отражают твой мир? Психанула так, что теперь отражает!". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию модели: "Круто получилось", "Аня! Это огонь", "Как смело", "Вы сами это сделали? Получился просто кайф", "Разрыв!", "Шикарно получилось", "Very true. Героям Слава", "Красота", "Супер, идея огонь", "Мне нравится", "Очень красиво".

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