Мария и бизнесмен Тимур Хромаев воспитывают двоих детей. В 2004 году у них родилась дочь Нана, а в 2014 – сын Александр. После начала полномасштабного вторжения рф ведущая с детьми переехала в Европу.

В этот раз на своей странице в Instagram Ефросинина разместила свое черно-белое фото и коротко, но мощно высказалась о внутренних изменениях.

"Как же много перемен я чувствую в себе. И страшно, и радостно - более живой и столь честной с собой я не была никогда", - признается Маша.

В комментариях и просто лайками на публикацию отреагировали многие знаменитости, среди которых Леся Никитюк, Алан Бадоев, Соня Плакидюк, Юлия Санина, Лида Ли, Алена Алена, Андрей Бедняков, Владимир Ярославский и другие.

Поклонники также поддержали ведущую в комментариях:

"Тем приятнее смотреть Вас с Ольгой. Когда следующий выпуск "Взрослых девочек"?";

"Маруся, вы справились и очень красиво разговариваете на украинском языке, многим надо брать с вас пример";

"Да, эта проклятая война изменила нас и все вокруг, но я вижу очень много положительных изменений и в себе, и в своих детях, и в украинцах";

"Вы настоящая!! Мы все чувствуем в себе изменения, становимся более живыми, потому что начинаем ценить то, что было для каждого обыденностью. Поэтому все, что нас не убивает, делает нас сильнее".

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.