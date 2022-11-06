Популярна американская певица Бритни Спирс активно ведет Инстаграм, но именно из-за своих видео часто подвергается критике. Неловкий вид, танці без ритма и открітая одежда всегда печалят фанатов.

«Вчера я танцевала 💃 … в моем новом дорогом белом топе с бабочкой 👚 … это безумие, вот я танцую без каблуков 👠 … Мой второй год, я думаю, может быть, мои ноги помолодели и захотели, черт возьми, теперь бегать?

Так что, очевидно, мои выступления перешли на новый уровень, мы все в джунглях, давайте готовиться… думаю, это было интересное 🧐 развлечение» - написала Бритни.

В сети же бурно отреагировали:

«Что-то здесь серьезно, серьезно не так.... это не Бритни; Где Бритни???; Разве она не переехала из этого дома?; Понятия не имею, что ты только что сказала...; Я вся в замешательстве и беспокойстве. Брит, сделай живое видео и дай нам знать, что ты в порядке!; Это как наблюдать за 3-летним ребенком».

Недавно стало известно, что артистка внезапно удалила Инстаграм после ряда злостных постов в адрес своих родителей.

Спирс не впервые удаляет свой аккаунт в соцсети. Обычно этому предшествуют громкие и публичные разборки с родственниками.

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